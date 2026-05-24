2026年5月25日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月25日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？【1位】山羊座（やぎ座