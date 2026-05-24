◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）日曜追い切り＝５月２４日、美浦トレセン皐月賞２着のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が好調だ。２０日の１週前追い切りはＷコースで６ハロン７９秒７―１１秒２の好時計をマーク。２４日の日曜日は坂路で５６秒０―１２秒９と軽快な走りを披露した。大村助手は「（１週前に）いい時計を出していますが、そ