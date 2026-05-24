◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子２部３０００メートル障害決勝が行われ、創価大のソロモン・ムトゥク（３年）が８分３９秒２７で優勝した。上武大の尾島樹（３年）が８分５３秒６７で２位、青学大の本間創（４年）が８分５５秒８６で３位だった。スタート直後に創価大のムトゥクが抜けだし、青学大の本間が単独で追う展開に。本間は終盤に尾島に逆転されたが、表彰台は死守