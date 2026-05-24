◆ラグビーＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準々決勝東京ベイ２６―３ＢＬ東京（２４日、秩父宮）準々決勝第２試合は、東京ベイがＢＬ東京に２６―３で勝利。王者のＢＬ東京はノートライで敗れ、３連覇を逃した。試合後、リーチ・マイケル主将は「今日の試合は、一発勝負というマインドで、東芝のスタイルでやろうと。やり切ったけど、足りなかったのは事実。自分たちのスタイルは出したかなと。これ以上、出