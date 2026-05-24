元乃木坂４６の女優・山下美月が「ＣａｎＣａｍ」最新号の表紙を飾った。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「本日発売のＣａｎＣａｍ７月号表紙を飾らせていただきました！」とつづった山下。「きれいめお姉さんな特集なのでメイクもいつもとは違う感じに…是非チェックしてくださいね」とつづり、大人っぽいメイクの“お姉さん”姿で新鮮な印象を与えた。この投稿にＳＮＳ上では「雰囲気めちゃくちゃ好き」