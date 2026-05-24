◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京Ｄ）巨人が本拠地で阪神に３連敗。今季初の同一カード３連戦３連敗を喫した。７連勝後の４連敗。貯金２で交流戦に突入する。先発のドラフト１位ルーキー竹丸は相手のドラフト１位ルーキー立石にプロ初本塁打を浴びるなど６回４失点で３敗目（５勝）。打線は４点を追う６回無死満塁から浦田が犠飛を放つも１点止まりで、７回に吉川が１号２ランを放ったが、才木に巨人戦９