◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）２打差２位で出たツアー２勝の菅楓華（ニトリ）は５バーディー、２ボギー１ダブルボギーの７１で回り、通算７アンダーで単独３位に入った。出だし１番でボギー後、２番、４番で取り返したが、６番パー４でグリーン奥のバンカーから第３打を寄せ切れずにダブルボギー。１つ落として折り返したが、１６番で