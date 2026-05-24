タレントの中川翔子が２４日、都内でコミックエッセー「しょこたんの子育てクエストママＬＶ．１」（宝島社）の発売記念イベントを開催した。昨年９月に双子の男児を出産した中川が、妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた完全描き下ろし作。中川は「妊娠前から妊娠中、生まれてからのうれしかったことや悲しかったこと、今まで人に言えなかったことも全部マンガにして、自分もスッキリした」と達成感をにじませた。今作を