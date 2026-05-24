◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）プロ２年目でツアー未勝利の吉田鈴（りん、大東建託）は４位で出て４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算８アンダーで２位に入った。ツアー初優勝は逃したが、自己最高位でフィニッシュした。トップと３打差４位で出た吉田は「あまり気にしないようにしててい、バックナインで伸ばせれば手の届く