◆大相撲夏場所千秋楽（２４日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）が、東前頭１７枚目・藤凌駕（藤島）に勝ち、３敗を守った。 この結果、４敗による優勝決定戦は消滅。結びで、大関・霧島（音羽山）が勝てば、２人による優勝決定戦に、霧島が敗れれば、若隆景の２度目の優勝が決まる。