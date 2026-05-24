◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神は5回に梅野が左翼席へ3年ぶりのアーチとなる先制ソロ。さらに立石が右翼スタンドへプロ1号2ランを放った。中盤は反撃にあったものの佐藤輝、大山の連続適時打などで突き放した。先発の才木は6回1/3を3失点しながら5勝目（2敗）をマークした。今季開幕戦で敗戦を喫した巨人のドラフト1位ルーキー・竹丸にしっかりとリベンジを果たした上で、高橋、村上、才