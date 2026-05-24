俳優の唐沢寿明（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。自身の転機について語った。唐沢はトレンディ―俳優として一世を風靡（ふうび）したが「それはね、たまたまっていうのが実はあって」と打ち明けた。下積みを続けていた当時、フジテレビの人気バラエティー番組「森田一義アワー 笑っていいとも！」のトークコーナー「テレホンショッキング」に「なぜ