◇セ・リーグ巨人3―6阪神（2026年5月24日東京D）巨人はライバル・阪神に力の差を見せつけられる形で3連戦3連敗。阿部監督は試合後、緊急ミーティングを実施した。「力の差を見せつけられた3連戦で、ファンの人に申し訳ない。それだけです。ちょっとこれからミーティングやるので」先発のドラフト1位・竹丸が相手のドラフト1位・立石にプロ1号を浴びるなど6回で2被弾含む8安打4失点。打線もルーキーをなかなか援護でき