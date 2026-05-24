◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ(日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手がブリュワーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。5打数2安打1打点と9試合連続安打を記録しました。5月に入りなかなか状態が上がらなかった大谷選手。最初の9試合では36打数4安打、打率.111と昨季の15本塁打を放った5月で苦しい数字が並んでいました。それでも、日本時間13日のジャイアンツ戦で53打席ぶりの本塁打と