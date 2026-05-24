タレントのマツコ・デラックス（53）が、24日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、同番組に復帰した。2月に首の緊急手術のため入院し、休養していたマツコ。この日の収録が、同番組での復帰後初出演となった。この日は「声優業界のリアル裏側2026」と題したトークテーマ。粛々と進行しようとする「平成ノブシコブシ」吉村崇をさえぎるように、マツコは「おかえりとか、ねえのかよ！」と毒づき、スタ