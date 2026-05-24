◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)DeNAはこの試合をもってチームを離れるビシエド選手のラストゲームを勝利で飾りました。2回、先頭の度会隆輝選手がヒットで出塁すると、盗塁に成功。さらに1アウトを取られた後に石上泰輝選手もヒットで出塁すると、石上選手も盗塁を決めて1死2、3塁にチャンスを広げます。この場面で戸柱恭孝選手の犠牲フライが飛び出し、1点を先制しました。投げては先発の石田裕太郎