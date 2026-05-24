男子100メートル決勝力走する小池祐貴（中央）。右は多田修平＝たけびしスタジアム京都陸上の関西実業団選手権最終日は24日、京都市のたけびしスタジアム京都で行われ、男子100メートルは小池祐貴が大会新の10秒06で優勝した。多田修平（ともに住友電工）が10秒10で2位。オープン参加した桐生祥秀（日本生命）は追い風2.6メートルの参考記録で10秒02をマークした。女子100メートルは御家瀬緑（住友電工）が大会新の11秒39で