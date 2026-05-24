阪神が今季初の5連勝で首位に浮上した。五回に梅野の3年ぶりの一発とルーキー立石のプロ初本塁打の2ランで3点を先制。その後は大山の2打席連続適時二塁打などで加点した。才木が5勝目。竹丸がつかまった巨人は初の4連敗。