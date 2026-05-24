「相馬野馬追」の甲冑競馬で疾走する騎馬武者＝24日午後、福島県南相馬市国の重要無形民俗文化財に指定されている福島県沿岸部の伝統行事「相馬野馬追」は開催2日目の24日、最大の見せ場となる甲冑競馬と神旗争奪戦が南相馬市の雲雀ケ原祭場地で行われた。騎馬武者らが人馬一体となり風を切る姿に約4万人の観客は熱狂に包まれた。甲冑競馬では、かぶとを脱いだ騎馬武者らが先祖代々の旗をなびかせ、激しく土ぼこりを上げて駆け