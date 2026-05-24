バーミヤンの公式Xでは、2026年6月3日まで使えるクーポンを公開しています。人気メニューが110円引きは嬉しい...！バーミヤンの公式Xが新たに公開したクーポンは、中華小皿110円引きをはじめとした全12枚。110円引きで楽しめるクーポンは以下の通りです。 ・本格焼餃子（6個）...329円→219円・海老春巻（2本）...384円→274円・山盛りフライドポテト...384円→274円・海老のチリソース（小皿）...494円→384円・海老マヨネーズ...