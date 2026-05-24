（台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）は23日、専用機で台北市の松山空港に到着した。6月1日に台北市内で講演を予定しており、一足早く台湾入りした。滞在中には、半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家（ぎてつか）董事長（会長）兼CEOとも面会を予定している。フアン氏は妻や娘と共に訪台した。空港の施設から出たところで、集まった報道陣やファン