「どこが悪いのかをはっきりさせれば問題は解決できる」といった考え方があるが、本当だろうか？「アプリシエイティブ・インクワイアリー（AI）」という、人や組織、関係コミュニティからベストを引き出し、強みにもとづいて人間関係や組織を活性化させるアプローチについて、米国のコンサルタントから学んでみよう。※本稿は、ジャッキー・スタブロスとシェリ・トレス著、佐々木寛子訳『チームは未来志向の対話でうまくいく』（デ