【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DISH//が、7月3日に新曲「アイコトバ」をリリースすることが決定した。 ■DISH//が少女マンガの世界をハートフルに唄い上げる DISH//の新曲「アイコトバ」は、発売同日より連続２クールで放送スタートするTVアニメ『うちの弟どもがすみません』のオープニング主題歌に起用されることが同時に発表となっている。本作は、少女まんが雑誌・別冊マー