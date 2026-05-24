台湾メディアの中時新聞網は21日、「台湾の街の景観は日本に及ばない！」と題し、その原因と責任をめぐってSNS上で議論になっていると伝えた。記事によると、台湾の若者向けSNS・Dcardでこのほど、あるユーザーが道路の両側に大量のバイクが停められている台湾の街の写真を投稿し、「歩行者はどこを歩けばいいというのか。自転車はどこを走ればいいというのか。街の景観は完全に破壊されている。歩行者は（押し出される形で）車道