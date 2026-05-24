ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さん、65歳。手足の自由を失い、声も出せなくなった今、津久井さんは、自らの声を収録した音声ソフトを使い、TBSのインタビューに答えてくれました。【写真を見る】独占【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん（後編）呼吸停止から奇跡の回復妻の「生きればいいじゃん」に救われて――「一番有