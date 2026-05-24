俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日に第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。前週、ついに謎深き慶（ちか＝吉岡里帆）の過去が明らかに。過去の呪縛から解き放たれた小一郎（仲野太賀）とともに流した美しき慶の涙を石井さんが描いた。前回の第19話は「過去からの刺客」。信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める