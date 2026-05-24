プレハブ小屋で栽培するキクラゲの様子を見る清水さん＝2026年4月倒産の危機に直面したタクシー会社が、活路を見いだしたのは「キクラゲ」だった。さいたま市の「日栄交通」は6年前の新型コロナウイルス禍を機に、国内では珍しいキクラゲの栽培事業に挑んでいる。会社のシャワー室や車庫を活用し、インターネットの情報でノウハウを習得。地元の小中学校の給食にも採用され、本業に負けない売り上げ増を目指している。（共同通信