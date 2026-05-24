◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）東前頭13枚目・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）に寄り切りで敗れ、10勝5敗で場所を終えた。幕内通算3場所目となる今場所はスピードあふれる相撲で2横綱、2大関が不在となった土俵を盛り上げた。最後まで優勝争いに絡んだが、昨年の名古屋場所を制した兄・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）との兄弟優勝はならなかった。