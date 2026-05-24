ボートレースからつの「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は２４日、予選最終日となる３日目の開催が行われた。桜本あゆみ（３８＝群馬）は予選２勝をマークするなど、６位で通過、準優に進んだ。前回、青木玄太がＶを果たした３２号機は「伸びはいい。ターン回りの部分でもう少し進んでほしいかな。いいのはいいけど、４６％を考えるともう少し出そう」と評価する。当地は２０１４年１２月にパーフェクトでデビュー初Ｖを飾っ