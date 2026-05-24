ボートレース芦屋の「ＢＴＳ嘉麻開設１４周年記念」が２４日、開幕した。上田紗奈（２９＝大阪）は前半５Ｒは５着、後半９Ｒは２着と１着奪取はならなかった。ただ「スリット付近が良くて、行き足がいい。伸びもあるし、操作性もいい。全体的にいい」と３４号機の感触は上々だ。当地は昨年５月Ｇ?オールレディース戦以来１年ぶりの参戦だが「スタートが難しいが、いつも着がまとまるイメージ」と水面相性は悪くない。スター