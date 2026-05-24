今夏の去就が注目されるオランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）の移籍先候補、ドイツ１部ライプチヒが急浮上してきた。上田は今季、オランダ１部リーグで２５ゴールをマークし、得点王に輝いた。突出した活躍ぶりから今夏の移籍市場で注目株となっており、イングランド・プレミアリーグのエバートン、リーズ、トットナムなどからの関心が現地では取りざたされている。そうした中、新たな新天地候補が出