リップやイヤホン、ヘアゴムなどはバッグの中で迷子になりがち……。小物を入れられる、使いやすいポーチがあれば便利です。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【セリア】でゲットできる110円のポーチ。ディズニーキャラクターがデザインされた、キュートなデザインにも注目です。 キーホルダー感覚で使えるカニカン付き 【セリア】「101 キーホルダー