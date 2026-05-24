猫が男性より女性を好みやすい理由 1.高めの声と穏やかな話し方 猫は警戒心が強い動物です。しかもとても優れた聴力を持っています。そのため、猫は人の声や話し方によって安全性を判断します。 動物は、体が大きくなるほど力が強く、そして発する声も低くなります。そこで猫は、高いトーンの声と穏やかな話し方をする人を好むのです。つまり、低い声より高い声の方が好まれやすい要素が大きいというわけな