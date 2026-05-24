誰にでも、むやみに人に触れられたくない部分があります。他人には些細に見えても、本人にとっては大切な場所や物であることも。どんな間柄でも、その思いはきちんと尊重したいものですね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 愛すべき「私の城」 私にとって自宅の台所は、誰にも邪魔されない自分だけの「聖域」でした。 亡き母から譲り受け、手入れをしながら30年使い続けてきた木製の棚。均一に火が通る、年季