タレントの王林が23日までにInstagramを更新。ビーチで撮影されたオフショットに、ファンから称賛が集まった。【別カット】王林、美しいウエストもチラ見せ（ほか4枚） 王林が「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」と投稿したのは自身のオフショット。ビーチで撮影された写真には、半袖＆短パンのセットアップにキャップ、サングラス姿の彼女が美脚や引き締まったウエストをあらわにし