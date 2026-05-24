◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）日曜追い切り＝５月２４日、栗東トレセン皐月賞馬ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）はＣＷコースを単走。リズム重視で６ハロン８７秒０―１２秒１をマークした。活気があるなかでも、折り合いがしっかりとついており、順調ぶりがうかがえる。騎乗した花田助手は「前回の皐月賞の時の日曜と、同じようなイメージで乗れま