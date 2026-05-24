テニスの今季４大大会第２戦全仏オープンは、日本時間２４日に開幕する。フランス・パリでの熱戦を連日ライブ中継するＷＯＷＯＷは、開幕を前に出場選手にインタビュー。４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）は、２５日以降の女子シングルス１回戦で同４６位のラウラ・ジーゲムント（ドイツ）と対戦するが、プレー以外にも注目が集まるウェアにも「今回もサプライズを用意している」と、ファンを