テニスの今季４大大会第２戦全仏オープンは、日本時間２４日に開幕する。世界ランキング１０７位の内島萌夏（安藤証券）は予選勝者で同１８２位のクレア・リウ（米国）と対戦する。前哨戦のツアー下部大会２大会で優勝。得意の赤土だが、今回は体調不良もあり、最大限の準備で挑むつもりだ。―コンディションはどうですか？「正直、ここ数日体調があまりよくなかったので、練習等はできていません。まだ試合まで少し時間があ