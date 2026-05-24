J2・J3の各地域ラウンドの順位が確定した明治安田J2・J3百年構想リーグの第18節が5月23日、24日に各地で行われた。地域ラウンド各グループの順位が確定し、プレーオフの対戦カードも決定した。EAST-Aではベガルタ仙台が18試合11勝と強さを見せつけて首位に立った。EAST-Bはヴァンフォーレ甲府、WEST-Aはカターレ富山、WEST-Bでは18試合で15勝を収めたテゲバジャーロ宮崎が圧倒的な強さで首位突破を決めた。プレーオフはEAST-