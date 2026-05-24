◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京Ｄ）巨人が本拠地で阪神に３連敗。今季初の同一カード３連戦３連敗を喫した。７連勝後の４連敗。貯金２で交流戦に突入する。５月は１９試合で５３得点。１試合平均２・８得点と得点力不足に苦しんだ。投手陣の踏ん張りもあって６試合連続２点差以内での勝利を含む７連勝こそしたが、打線が投手陣を援護できる試合は少なかった。ここまで９勝１０敗の５月は１９試合で初回