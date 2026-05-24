◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手がプロ１号を放った。１―０で迎えた５回２死一塁、竹丸の１４７キロ直球を右中間席中段へ運んだ。竹丸とのドラ１対決を制し、５試合連続安打をマーク。２リーグ制後、球団新人では安藤統夫、高山俊を超える球団最長記録。打点とマルチ安打も３試合連続となった。「ここまで手を合わせるようなバッティングになっていた。振り切る