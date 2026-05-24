◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）巨人が阪神に３タテを食らい今季初の４連敗を喫した。先発の竹丸和幸投手が、立石正広内野手との「ドラ１ルーキー対決」でプロ１号２ランを被弾。６回４失点で今季３目となった。立石に３連戦で一発を含む７安打５打点の大暴れを許し、今季初めて同一カード３連敗。猛虎の大物ルーキー１人にしてやられた格好となった。ジャイアンツ打線も才木から３点を奪い粘りを見