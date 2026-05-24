◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）阪神・藤川球児監督の思惑通り、投打に圧倒して巨人３連戦３連勝を飾った。高橋を前回登板から中８日で２２日の初戦に先発させ、村上―才木と先発３本柱を３連戦に投入。またドラフト１位・立石（創価大）を１９日・中日戦（倉敷）から１軍に呼び、東京ドームからトップバッターで起用した。高橋、村上、才木とそろって先発の役目を果たし、立石はプロ初アーチを描