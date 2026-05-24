◇プロ野球セ・リーグDeNA 1-0 ヤクルト(24日、横浜スタジアム)ヤクルト先発の奥川恭伸投手が、8回1失点の完投負けで今季4敗目を喫しました。初回に走者を出しつつも無失点で切り抜けた奥川投手でしたが、2回に2本のヒットを浴びると、戸柱恭孝選手の犠牲フライで1点を先制されます。その後もピンチはありましたが、粘り強い投球で得点を与えず。5回以降は1人のランナーも許さない力強いピッチングを披露します。8回97球を1失点