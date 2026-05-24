◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）広島が２戦連続逆転勝ちで、今季初の３カード連続勝ち越しを決めた。３点ビハインドの６回、打線が爆発した。育成から支配下昇格したばかりの名原が、１死からデビューから３試合連続マルチ安打となる右前打で出塁。続く菊池が左翼へ２号２ランを放ち１点差に迫った。なおも２死満塁から持丸が一塁線を破る走者一掃の二塁打で試合をひっくり返した。５回ま