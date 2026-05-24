◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（バンテリンドーム）中日は連日の逆転負けで、今季最多の借金１５となった。４カード連続の負け越し。５位の広島とも４・５ゲーム差に広がり、交流戦を迎えることになった。先発の高橋宏斗投手が６回に一挙５失点で逆転を許し、ノックアウト。菊池の左越え２ランで１点差に迫られると、さらに２死から坂倉に右翼線二塁打。連続四球で満塁を招き、持丸に走者一掃の二塁打を浴びて降板した