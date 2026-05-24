◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）交流戦前の最後のカードとなった阪神との3連戦。巨人は全敗で、ここまで4連敗としました。この日の先発マウンドにあがった竹丸和幸投手は、4回までわずか2安打に抑える好投。しかし5回以降、阪神打線につかまります。まず1アウトから梅野隆太郎選手の一発を浴び失点。梅野選手のホームランは2023年以来となる3年ぶりの一発となりました。さらに2アウトから、対する先発・才