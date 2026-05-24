◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）交流戦前の最後の試合にも勝利した阪神。巨人との同一カードは3戦全勝とし、これで5連勝としました。この日の先発は才木浩人投手。ヒットを浴びる場面もありましたが、要所を抑える投球で無失点のイニングを重ねます。これを援護したい打線は、対する巨人の先発・竹丸和幸投手に4回までわずか2安打と抑えこまれます。それでも5回にとらえ、1アウトから梅野隆太郎選手が3年