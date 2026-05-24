ＭＢＳのバラエティー特番「愛と知識とのんとノブ」が２４日放送された。お笑いコンビ・千鳥のノブと俳優・のんがダブルＭＣを担当。冒頭でノブは、「のののの、のんちゃん？！バラエティーＭＣは初なんだ。なんで出てくれるようになったんですか？」と驚きの質問をぶつけた。新境地となったのんは、「私がＭＣって考えられなくて。実現しないだろうなと思って。お気持ちがうれしかったから、ありがたいです」とうれしそうに返