◇セ・リーグ中日3―5広島（2026年5月24日バンテリンドーム）中日は先発・高橋宏の突然の乱調をきっかけとした敗戦で今季最多の借金15となった。初回に3点のリードをもらった高橋は、ピンチを招くものの5回まで無失点に抑える。だが、6回1死一塁で菊池に2ランを打たれ1点差に迫られると、2死からヒットと2つの四球で満塁のピンチを招き、持丸に走者一掃のタイムリー2塁打を浴び逆転を許す。結局、103球を投げ被安打6、5